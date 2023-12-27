Mahmutlar Mahalle Muhtarı Ahmet Top telefonla yaptığımız röportajda Alanya'ya geçtiğimiz hafta sonu gelen Göç İdaresi’nin mobil aracının gelip gelmediğinin sorulması üzerine, “Mobil araç çözüm değil. Göç İdaresi’nin mutlaka Mahmutlarda kalıcı olması gerekir. Göç İdaresi binasının yeri hazır. Boş Belediye Binası var. 15 odası bulunuyor. Buraya 2 oda verilirse mükemmel olur. Ayrıca banka binası da boş durumda” dedi.

“MAHMUTLAR’DA SUÇ ORANI ÇOK YÜKSEK”

Muhtar Ahmet Top, “Mahmutlar Mahallemizde suç oranı çok yükseldi. Mahallemizde yaşayan Türk vatandaşlarımız rahatsız olmaya başladı. Bazı yabancılar oturdukları apartmanlarda kurallara hiç uymadıkları gibi alkol aldıktan sonra çevreyi rahatsız ediyor. Kolluk kuvvetlerimiz her zaman olaylara anında müdahale ederek önlüyorlar fakat çok olay olunca hangisine yetişsinler? Allah onlara da sabır versin. Mahmutlar’da Rus vatandaşlar çoğunlukta. Mutlaka konutlarda oturan yabancılar kontrol edilsin” diye konuştu.



İNTERPOLDAN ARANAN ŞAHIS ALANYA'DA YAKALANMIŞTI

Alanya'da geçtiğimiz günlerde yerleşik olarak yaşayan Polonya uyruklu Thomas Josef Konrad, 'Uyuşturucu Ticareti ve Suç Örgütüne Üye Olma’ suçlarından kırmızı bültenle aranan Interpol tarafından yakalanmıştı. Konrad’ın ülkesinde faaliyet gösteren lideri olduğu suç örgütünü Türkiye'den yönetmeye devam ettiği, Fas'tan İtalya ve İspanya'ya yüklü miktarlarda getirdikleri uyuşturucu maddeleri bu ülkelerden daha düşük miktarlarda sattığı tespit edildi. Konrad’ın Alanya'da yaşadığını tespit eden Antalya polisi 16 Aralık günü şahsı Atatürk Caddesi üzerindeki bir restoranda eşiyle yemek yerken yakalamıştı.