Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde memur olarak görev yapan Ahmet Öztürk hayatını kaybetti. Cenazesi bugün saat 11.00’de Alara Mahallesi Mezarlığı’na defnedildi. Memur Öztürk’ün vefat haberini İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz sosyal medya üzerinden yayımladığı taziye mesajı ile duyurdu.

Müdür Yılmaz yayımladığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

‘’Müdürlüğümüz kadrosunda memur olarak görev yapan Ahmet Öztürk vefat etmiştir. 24 Aralık 2023 Pazar günü saat 11.00’de Alara Mahallesi Mezarlığına defnedilecektir. Taziye yeri: Okurcalar Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi Demir Marketin 100 metre ilerisinde bulunan evlerinde olacak

Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı dilerim.’’

Yedi Gün Haber Ailesi olarak merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve baş sağlığı dileriz.