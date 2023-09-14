2023-2024 eğitim öğretim sezonun açılması ile Alanya’da on binlerce öğrencide okullara başladı. Mahmutseydili sevilen iş insanı İbrahim Uzun okulların açılması ile öğrencilere anlamlı bir yardımda bulundu. Mahmutseydi Mahallesi’nde bulunan Hamdullah Emin Paşa İlk ve Orta Okulu’nda okuyan öğrencilere yardımda bulunan Hayırsever Uzun, öğrencilere kırtasiye malzemesi hediye etti.

Öğrencileri sevindiren hediyeleri bugün okulda dağıtan Uzun, “Ben doğma büyüme Mahmutseydiliyim ve bu okuldan mezun oldum. Bu mahallemizde durumu iyi olmayan aileler ve öğrenciler var. Onların yanında olmak çok önemli. Eğitim her şeyden önce gelir ve bu ülkenin ilerlemesi eğitim ile olacaktır. Bu sebeple mahallemizin okulunda eğitim gören çocuklarımıza bir yardımda bulunduk. Herkese sağlıklı, güzel bir eğitim dönemi diliyorum.” dedi.

Veliler ve okul yönetimi de öğrencilere böyle bir hediye vererek maddi manevi destek sağlayan İbrahim Uzun’a teşekkür ettiler.