Gençlere daha yaşanabilir bir kent bırakmak için çalışmalarını sürdüren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, bilimin ışığında hazırladığı projelerle, eğitime öncelik vererek, öğrenci dostu kent misyonuyla çok büyük projelere imza atıyor. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel; güçlü, vizyoner ve üretken bir belediyecilik anlayışıyla kente okullar, kreşler, yurtlar, etüt merkezleri, kütüphaneler yaptırarak eğitime destek vermeye devam ediyor.

YENİ OKULLAR YAPTIRARAK İKİLİ EĞİTİME SON VERDİ

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, özellikle batı ve doğu mahallelerinde ikili eğitimle zorluklar yaşayan velilerin ve öğrencilerin sorunlarını kökten çözdü. Başkan Yücel, hayırseverlerin destekleriyle Payallar Çok Programlı Anadolu Lisesi’ni, Kestel Sultan Alparslan Anadolu Lisesi’ni, Avsallar 100. Yıl Ortaokulu ve Avsallar 100. Yıl Anaokulu’nu sıfırdan inşa ederek, birçok okulun ise ek binası ve yenileme çalışmalarını yaparak Alanya’da ikili eğitime son verdi.

DOĞU VE MERKEZ BÖLGELERİNE 2 KREŞ

Alanya merkez ve Oba Mahallesi’nde yaşayan, önceliğin kamuda çalışan annelere yönelik planlanan Oba Rüya İpekten ve Saadet Çelik Kreş ve Çocuk Akademisi 160 çocuk kapasitesiyle şehre kazandırıldı. İçerisinde çocukların ihtiyaç duyabileceği ekoloji bahçesi, kum ve çamur havuzu, kişisel becerilerin gelişimine yardımcı oyun parkurları, kütüphane, sinema odası, satranç odası, müzik odası, grup etkinliklerinin faaliyet göstereceği geniş alanları ve yeşil çatı kış bahçesi olan ve örnek gösterilen bir kreş olarak hizmet veriyor.

Aynı konsept ve 220 çocuk kapasitesiyle Mahmutlar’da yapımı bitme aşamasına gelen Mahmutlar Hanife Cebeci Kreş ve Çocuk Akademisi de yakın zamanda tamamlanarak hizmete açılacak.

BAŞKAN YÜCEL’İN AÇTIĞI ETÜT MERKEZLERİ FARK YARATIYOR

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, üniversiteye hazırlanan gençler için 2 etüt merkezini faaliyete açtı. Başkan Yücel tarafından hizmete açılan merkezde Fahri Gürses Etüt ve Destek Eğitim Kursu batıda ise Payallar Şehit Aybüke Öğretmen Etüt ve Destek Eğitim Kursu, hem yapısal hem de öğretmen kadrosuyla fark yaratıyor.

Doğu bölgesinde ise yapımı devam eden Mahmutlar Kültür Merkezi ve Destek Eğitim Kursu’nda da sona gelindi. Kısa sürede tamamlanarak bu bölgedeki vatandaşların hizmetine sunulacağı açıklandı.

BAŞKAN YÜCEL KIZ ÖĞRENCİLERİN BARINMA SORUNUNU ÇÖZDÜ

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in hizmete açtığı Oba Kız Öğrenci Yurdu özellikle kırsalda yaşayan ve eğitim almak isteyen kız öğrencilerin barınma sorununu ortadan kaldırdı. Yurt, merkeze uzak mahallelerdeki ortaöğretim (lise) dengindeki kız öğrencilerin sadece barınma sorununa değil, güvenliğinden sağlığına, ulaşımından yemeğine kadar her şey düşünülerek hizmet veriyor.

Alanya Belediyesi Oba Kız Öğrenci Yurdu, etüt ders çalışma odası, 24 saat sıcak su, ısınma, yemek, bilgisayar odası, spor salonları, güvenlik ve ücretsiz okul servisi gibi öğrencilerin bütün sorunlarına hitap eden birçok özelliğiyle dikkat çekiyor. Ayrıca yurt içerisinde engelli öğrenciler için özel tasarlanan odalar da mevcut.

6 YENİ KÜTÜPHANE KAZANDIRILDI

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, görev sürecinde kent genelinde 6 yeni kütüphaneyi hizmete kazandırarak öğrencilerin yeni ders çalışma ortamlarına kavuşturdu. Demirtaş Hikmet Mustafa Akın Halk Kütüphanesi, Mahmutlar Kütüphanesi, Konaklı Kütüphanesi, Gezici Kütüphane, Fahri Gürses Etüt ve Destek Eğitim Kursu Kütüphanesi, Payallar Şehit Aybüke Öğretmen Destek Eğitim Kursu Kütüphanesi hayata geçirilerek hem miniklere hem de yetişkinlere ders çalışma, kitap okuma ve proje üretme alanı oluşturuldu.

KIRSALDAKİ ÇOCUKLARIN TAŞIMA SORUNUNU BAŞKAN YÜCEL ÇÖZDÜ

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 68 kırsal mahallede okuyan ve taşımalı eğitimden faylanan çocukların servis sorununu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde çözüme kavuşturdu.

BAŞKAN YÜCEL: “GENÇLERE YAPILAN YATIRIM GELECEĞE YAPILAN YATIRIMDIR”

Görev sürecinde bugüne kadar eğitime 1 Milyar TL’nin üzerinde yatırım yapan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; “Bugüne kadar okullar, camiler, yurtlar, kreşler, etütler, kütüphaneler yaptıran belediye olarak gündeme gelmiştik. Bundan sonraki önceliğimiz de yine eğitim olacak. Yine eğitim yatırımlarımıza devam edeceğiz. Gençlere yapılan yatırımlar, geleceğe yapılan yatırımlardır. Yarınlara yapılan yatırımlardır. Biz bu öncelikle hedeflerimize devam edeceğiz.”

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ YUSUF YILMAZ: “DESTEKLERİ İÇİN BAŞKANIMIZA VE TÜM ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Alanya Belediyesi’nden çok büyük bir katkı ve destek aldıklarını belirten Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, “Alanya Belediyesi’nin her kademe de desteğini görüyoruz. Sadece eğitim alanında değil, diğer alanlar da destek alıyoruz. Etüt merkezleri, yurtlar, kütüphaneler, kreşler, gündüz bakım evleri olarak da Alanya Belediyesi’nin destekler devam ediyor. Okullarımızın bahçe düzenlemesi, temizliği, bakımları ve yıkanması ile ilgili de katkılar alıyoruz. Okullarımıza ve milli eğitime yaptığı katkı ve destekleri için Alanya Belediye Başkanımıza ve tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum.” dedi.