Alanya'da muhtarlar seçim yarışına erken başladı. Alanya Mahmutseydi Mahalle Muhtarlığı için İbrahim Uzun, Mahmutseydi Muhtarlığına aday olduğunu açıkladı. Mahalle sakinlerinin yoğun katılımı ile adaylık açıklamasında bulanan Uzun, gördüğü destek karşında çok mutlu olduğunu söyledi.



Mahmutseydi Mahallesine hizmet için gece gündüz çalışacağını ifade eden Muhtar Adayı Uzun, adaylık açıklamasına katılım gösteren herkese çok teşekkür etti. Hizmet için yola çıktığını ifade eden Uzun, seçim sonrası Mahmutseydi'ye hizmet getirmek için çalmadık kapı bırakmayacağını ifade etti.