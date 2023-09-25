ALANYA Sevdalıları Derneği (ALSEV), Alanya'nın muhtarlarını ağırladığı samimi bir kahvaltı etkinliği düzenledi. Etkinlik, dernek üyeleri ve muhtarlar arasında dostane bir ortamda geçti. ALSEV Başkanı Kemal Yetgin, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Alanya'nın değerlerini koruma ve geliştirme amacını taşıyan derneklerinin, muhtarlarla bir araya gelmenin önemini vurguladı.

Yetgin, “Dernek yerimizde keyifli bir sohbet ve kahvaltı eşliğinde muhtarlarımızı ağırlama fırsatı bulduk. Katılımları için değerli muhtarlarımıza teşekkür ediyoruz. Birlik beraberlik içerisinde Alanyamızın değerleri etrafında kenetlenerek güçlenmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı. Muhtarlar, etkinlik sırasında Alanya'nın çeşitli konuları üzerine görüş alışverişinde bulundular. Dernek üyeleri ve muhtarlar, Alanya'nın geleceği için işbirliği yapma ve birlikte çalışma konusundaki kararlılıklarını dile getirdiler.