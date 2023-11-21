Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel Konaklı Mahallesi’ndeki vatandaşların daveti üzerine akşam saatlerinde mahalle halkı ile bir araya geldi. Kalabalık bir şekilde buluşmaya katılan vatandaşlar Başkan Yücel’i büyük bir coşkuyla karşıladılar. Sohbet havasında geçen buluşmada Başkan Yücel bölgeye yapılan projeler ve devam eden çalışmalarla ilgili vatandaşları bilgilendirdi.



YÜCEL: “ALANYA’NIN EN DOĞUSUNDAN EN BATISINA KESİNTİSİZ BİSİKLET VE YÜRÜYÜŞ YOLU”

Alanya’nın batısını dev projeler ve saha çalışmaları ile baştan sona yenilediklerini belirten Başkan Yücel, Konaklı-Payallar ve Türkler sahil bandının da yeniden yapılandırıldığını belirtti. Bisiklet yolları, yürüyüş alanları, piknik ve dinlenme alanları, spor ve aktivite bölümleri ile yeni projenin bölgenin en büyük sosyal projesi olduğunu belirten Başkan Yücel, “Tüm vatandaşların faydalanacağı kesintisiz bisiklet yolu ve yürüyüş parkurumuzun açılışını gerçekleştiriyoruz. Yaptığımız proje kapsamında Alanya Atatürk Anıtı önünden bisikleti ile çıkan bir vatandaş, Kargıcak’a kadar kesintisiz bir şekilde gidebiliyordu. Şimdi Konaklı, Payallar ve Türkler Mahalleleri de kesintisiz bisiklet yolu ve sosyal alanına kavuştu. Bu iki projeyi birleştireceğiz ve Alanya’nın en doğusundan en batısına kadar kesintisiz ulaşılabilecek bisiklet ve yürüyüş yoluna kavuşacağız.” dedi.

Başkan Yücel daha sonra vatandaşların sorularını yanıtladı. Konaklı halkı söz verdiği her projeyi ve çalışmayı yaptığı için Başkan Yücel’e teşekkür ettiler.