Kepez Belediye Meclisi, Başkan Mesut Kocagöz’ün yerine Prof. Dr. Refik Emre Altekin’i Başkan Vekili olarak seçti.

Kepez Belediye Meclisi, Antalya Valiliği’nin çağrısı üzerine 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun ‘Belediye Başkanlığının boşalması halinde yapılacak işler’ başlıklı 45 maddesi kapsamında olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi. Meclis 1. Başkan Vekili Selçuk Koçnebioğulları’nın başkanlık ettiği olağanüstü meclis toplantısı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. CHP’nin il ve ilçe yönetimleri de meclise yoğun katılım sağlayarak Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’e destek verdi.



“Kocagöz, yoksullukla en iyi mücadele edecek başkan”

Meclis toplantısının açılış konuşmasını gerçekleştiren Meclis 1. Başkan Vekili Selçuk Koçnebioğulları, “Mesut Başkanımız, 2023 yılında tüm görevlerinden istifa ederek Cumhuriyet Halk Partisi’nden aday adayı olmuştur. 31 Mart 2024 Yerel seçimlerinde yaklaşık her iki Kepezli’nin bir oyunu alarak Kepez Belediye Başkanlığını kazanmıştır. Kazanılan seçim sonucunda devir teslim töreninde; ‘Bu şehirde atasına, bayrağına, vatanın bölünmez bütünlüğüne, maneviyatına sahip çıkacak nesiller yetiştireceğiz’ diyerek, söz vererek görevine başlamıştır. Hepimizi üzen bir kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin yaralandığı teleferik kazası yaşanmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet yaralılara şifa diliyoruz. 14 Nisan’da bu olayla ilgili sadece Cumhuriyet Savcılığı tarafından bilgisine başvurulmak için çağrıldı. Ve o tarihten bu yana 11 gündür tutukludur. İlk belediye meclis toplantımızı 8 Nisan’da yaparak komisyonları belirlemiştik. İkinci toplantımızı Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilmek üzere; 100 milyonluk borçlanma, teminat mektubu ve Kepez Belediyesi üzerindeki blokeleri kaldırmak için yapacaktık. Maalesef ikinci toplantıyı Valilik çağrısıyla belediye başkan vekili seçimi gündemiyle yapmak zorunda kaldık. 15 Nisan’da Türkiye’de 922 ilçe 81 il belediye başkanı görevine başladı. Bir kişi hariç. Türkiye’nin en iyi belediye başkanı olma, yoksullukla en iyi mücadele edebilme, Kepez’e en iyi hizmet götürme fikrinde olan başkanımız şu an Döşemealtı L Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunmaktadır” dedi.



“Adaletin tecelli etmesini istiyoruz”

Gündemle ilgili görüşlerini belirten Cumhuriyet Halk Partisi Grup Sözcüsü Gökhan Yılmaz da, “Başkanımız Mesut Kocagöz, hepimizi derinden üzen teleferik kazasında geçmişte yaptığı ANET Genel Müdürlüğü bahane edilerek hukuksuz bir şekilde tutuklandı. O günden buyana avukatlarımızla yapmış olduğumuz itirazlar sonuçsuz bırakılıp Kepez ve Kepez halkımızın iradesi gasp edilmiştir. Başkanımız Mesut Kocagöz, 28 Kasım 2023’te belediye başkan adaylığı başvurusu yapmak üzere görevinden istifa etmiştir. İstifasının ardından teleferik 3 kere denetimden geçmiştir. Bu denetimlere rağmen gerçekleşen kazada bir yurttaşımız hayatını kaybetmiştir. Vefat eden yurttaşımıza Allah’tan rahmet ailesine başsağlığı diliyor ve üzüntülerini paylaşıyoruz. Elbette bu kazada sorumlu olan kişilerin yargılanmasını, adaletin tecelli etmesini istiyoruz. Lakin görev süresinde gerçekleşmeyen kazada bir sorumluluğu olmayan başkanımızın bu elim kaza bahane edilerek tutuklanması hukuki olmadığı gibi aynı zamanda hiçbir siyasi anlayışa da yakışmamaktadır. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak Kepez halkına ve iradesine sahip çıkarak başkanımızın bir kez daha koltuğuna oturup Kepezlilere hizmet etmesini bekliyoruz. Bu uğurda da mücadelemizi sürdürüyoruz. Demokrasinin halk iradesinin yanında olan herkes bugün sesimize ses vermelidir” diye konuştu.



“Kocagöz’ün yeri başkanlık makamıdır”

Diğer partilerin meclis üyelerini de hak arayışına katılmaya davet eden Yılmaz'ın, “Mesut Kocagöz’ün yeri Kepez Belediyesi’nin başkanlık makamıdır” sözleri alkışlarla karşılık buldu. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Sözcüsü Gökhan Yılmaz, “İnanıyoruz ve biliyoruz kısa sürede adalet yerini bulacak, başkanımız Mesut Kocagöz aramızda olacak. Hakkına kavuşarak kazanan yalnızca Mesut Kocagöz ve yalnızca Cumhuriyet Halk Partisi olmayacak. Türk demokrasisi kazanacak, Kepez halkı kazanacak” diyerek, sözlerini tamamladı.

AK Parti Grup Sözcüsü Süleyman Acar da, Türk adaletine sonuna kadar güvendiklerini belirterek, seçilecek başkan vekiline başarılar diledi.

MHP Grup Sözcüsü Ali Bakı Sarıca da, “Mesut Başkanımızın aramıza dönmesini Milliyetçi Hareket Partisi olarak canıgönülden destekliyoruz. 31 Mart mahalli iradeler seçimi sonucu oluşan iradeye saygılıyız, seçilecek başkan vekilimize yapacağı hizmetlerde yanında olacağımızı beyan ediyorum ve başarılar diliyorum” dedi.

Grup sözcülerinin açıklamalarının ardından başkan vekili seçimine geçildi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Sözcüsü Gökhan Yılmaz, başkan vekili adaylarının Refik Emre Altekin olduğunu açıkladı. CHP’den 26, AK Parti 13 ve MHP’den 6 olmak üzere 45 üyeden oluşan mecliste, belediye başkanlığı seçimi gizli oylamayla yapıldı.

İlk oylamada üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu sağlanamadı. Altekin, ikinci turda 31 oyla Kepez Belediye Başkan Vekilliğine seçildi.



Başkan Vekili Altekin teşekkür etti

Belediye Başkan Vekili Refik Emre Altekin, seçimin ardından yaptığı konuşmada, “Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşunun 104. yılını meclisimiz adına kutluyorum. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu belirtmek isterim. Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyorum. 31 Mart Yerel seçiminde Kepez halkının iradesi ile Sayın Mesut Kocagöz Başkana emanet edilen Kepez Belediye Başkanlığı makamı adına yapılan başkan vekili seçiminde şahsıma gösterdiğiniz teveccüh için Kepezli hemşehrilerimiz, Başkanımız Mesut Kocagöz ve Cumhuriyet Halk Partisi adına teşekkürlerimizi sunuyorum. Kanun ve mevzuatlara uyarak, vicdani ahlaki ve etik değerleri dikkat alarak başkanımız en kısa zamanda göreve dönünceye kadar bu süreci aklıselim ile geçireceğimize inanıyorum. Kepez aşkı ve sevdası ile yola çıkan ve bu yolda her fırsatta çileye talip olduğunu söyleyen Mesut Başkanımızın sizlere verdiği sözleri ve icraatları yerine getirmek için meclis üyelerimizle birlikte maksimum çaba ve gayreti göstereceğimizden şüpheniz olmasın. Yapılacak hizmetlerde hiçbir şekilde görüş ve düşünce ayrılığına fırsat vermeksizin şeffaf sosyal belediyecilik anlayışıyla tüm Kepezli vatandaşlarımıza eşit hizmet sunacağız” dedi.

Altekin, “İçinde bulunduğunuz durumun ve hukuki sürecin en kısa süre içinde olumlu sonuçlanacağına Kepez Belediye Meclisi olarak inancımızın tam olduğunu bir kez daha belirtmek isterim. Sizin başkanlığınızda yapacağımız ilk meclis toplantısını tüm meclis üyelerimizin heyecanla beklediğini belirtmek ister, Kepez halkının size vermiş olduğu emanetin, bizim de emanetimiz olduğunu belirtmek isterim. Alınan kararın, tüm Antalya’mıza ve Kepez’imize hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Meclis toplantısına CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP Antalya Milletvekilleri Cavit Arı, Mustafa Erdem, Aliye Coşar, Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, Kepez İlçe Başkanı Gökhan Ölmez, Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, MHP Kepez İlçe Başkanı Servet Ersoy katıldı.

Editör: Can KISA