Alanya Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu’nda kamu kurum müdürleriyle toplantıda buluşan Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, yerel seçimler konusunda uyarılarda bulundu. Kaymakam Ürkmezer, “Ülkemizin gündemi olan yerel seçimler yaklaşıyor. Bu konuda tüm kurumlarımız üzerlerine düşen görevleri yapacaklar. Vatandaşlarımızın demokratik ortamda oy kullanmalarını sağlamak için gerekli planlama ve kurumlarımız arasındaki koordineyi sağlıyoruz. Yaklaşan seçimlerde tüm kamu görevlilerimiz kamu görevlisi bilinciyle adaletli bir şekilde görev yapmalılar. Yerel seçimlerin sağlıklı ve güvenli bir şekilde yapılması için hep birlikte çalışacağız” dedi.

Editör: Can KISA