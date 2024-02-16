11-13 Şubat tarihlerinde Antalya’da yaşanan sel felaketi, TBMM’de de tartışma konusu oldu. İYİ Parti Grubu’nun Meclis Araştırma Önerisi görüşmelerinde söz alan Çelik, selin en büyük sebebinin altyapı yetersizliği olduğunu savundu. Çelik, “Antalya turizmin başkenti. Böyle olayların yaşanmaması lazım ama maalesef yaşandı” dedi ve ekledi: “Antalya’da son 5 yılda bir kez dahi logar temizliği ihalesi yapılmamıştır. Yapıldıysa çıksın söylesinler. Oysa bir önceki Menderes Türel döneminde her yıl bu ihalelerin yapıldığını kayıtlardan görüyoruz.”

Kepez’de Metrekareye 372 Kg Yağmur Düştü

Yağmur ve su baskınlarından en çok etkilenen yerlerden Kepez’de metrekareye 372 kg yağmur düştüğünü vurgulayan Çelik, “Maalesef logarlar temizlenmediği için geçitler su doldu ve maalesef bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Sadece Antalya merkezi değil tüm ilçeler bu anlamda ASAT’ın yani Büyükşehir’in sorumluluğundadır. Afet sonrası ise hükümetimiz tüm afetlerde olduğu gibi olaya hakim olmuş ve gerekli müdahaleyi yapmıştır.”

KAYNAK: Alanya Postası