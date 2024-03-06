İYİ Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nesrin Ünal, hakkında çıkan “adaylıktan çekilecek” iddialarını kesin bir dille reddetti. Ünal, “Antalya’nın ilk kadın milletvekiliydim. Şimdi de ilk kadın belediye başkanı olacağım” dedi. Akdeniz Manşet’te yer alan habere göre, Ünal, bu iddiaların rakipleri tarafından ortaya atıldığını ve anketlerde çok iyi çıkmasından kaynaklandığını söyledi. “Gece gündüz çalışmaya devam ediyorum ve edeceğim. Başarılı olacağımızdan hiç şüphem yok.” Ünal, “Antalya’nın ilk kadın milletvekili olmuştum. İnşallah Antalya’nın ilk kadın belediye başkanı da olacağım. Antalya’nın sorunlarının çözümü biziz. Hedefimize ulaşıp tüm projelerimizi hayata geçireceğiz” dedi.

Editör: Can KISA