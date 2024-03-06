Konaklı Mahallesi'nin sorunları hakkında muhtarlarla görüş alışverişinde bulunan Demir, vatandaşların taleplerini de dinledi. Gelecek Partisi adayı Demir, yerel yönetimlerde daha etkin ve katılımcı bir yönetim anlayışını benimseyerek, Konaklı Mahallesi'nin gelişimine katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti.Ziyaret sırasında Demir, "Devlette görev yaparken Alanyalılara nasıl sahip çıktıysak şimdi daha fazlasını yapmak için aday oldum" dedi. Ziyaret, mahalle sakinleri tarafından olumlu bir şekilde karşılandı ve yerel seçimlerde Mevlüt Demir'e destek mesajları ile son buldu.

Editör: Can KISA