31 Mart Mahalli İdarelere Seçimleri’ne kısa bir süre kalması siyasi çekişmeleri arttırdı. Saray Mahallesi Kültür Caddesi’nde Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Başkan Adayı Hakan Tütüncü’nün afişinin bulunduğu Billboard kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğradı. Afişin parçalandığı çevredeki vatandaşların dikkatini çekti.

AFİŞ, HAVA ŞARTLARINDAN MI YIRTILDI?

Dün akşam saatlerinde Alanya’da hava şartlarının kötü olması ve fırtına olması nedeniyle saldırı ile alakalı akıllara ‘Acaba havadan dolayı mı yırtıldı?’ sorusu geldi. Ardından Tütüncü’nün afişinin olduğu billboard’ın yanında bulunan billboardlardaki başka afişlerin de olması ve o afişlerin zarar görmeyip sadece Tütüncü’nün afişinin zarar görmesi bir saldırı olduğunu netleştirdi.

Vatandaşlardan Saldırıya Tepki!

O bölgeden geçen vatandaşlardan birisi olay ilgili tepkisini göstererek, ‘’ Saray Mahallesi Kültür Caddesi üzerinde bulunan Hakan Tütüncü Beyefendinin bulunduğu Billboarda zarar verilmiştir. Başka şehirlerde olduğu gibi Alanya’da da çekemeyenler kendini göstermiş.’’ ifadelerini kullandı.