Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin, seçim ofisi açılışında yaptığı konuşmada ‘’Bizim almış olduğumuz 2-3 ambulans Alaaddin Keykubat‘ın Alanya‘yı feth ettiği zaman halktan almış olduğu teveccühten daha fazla’ ’ şeklinde bir ifade kullanarak kendisini Alaaddin Keykubat ile yarıştırmıştı. Tepkilere yol açan bu konuşmanın ardından Şahin’e bir gönderme de CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir’den geldi. Kandemir, dün akşam Konaklı’da düzenlenen Osman Tarık Özçelik’in Proje tanıtım gecesinde yaptığı konuşmada Alaaddin Keykubat’a selam göndererek Şahin’e bir gönderme yaptı.

KANDEMİR: “RAKİPLERİMİZ BİLE BİZİM KAZANACAĞIMIZK BİLİYOR”

CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir, konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

“Ben Alanya’da yerel seçimi almak için siyasete başladım. Yerel seçim için 30 yıldır mücadele ediyorum ve sonunda bu noktaya geldiğimiz için çok mutluyum. Hep beraber Alanya’da yerel seçimlerde zafere ulaşmaya çok az bir ramak kaldı. Bir rüyanın gerçekleşmesini görmek için hepimiz buradayız. Bu rüyayı hep beraber gerçekleştireceğiz. Bu guru ru da hepimiz torunlarımıza anlatacağız. Buna ilk başta sadece benim ilçe yönetimim inanıyordu ama şimdi bütün CHP’liler inanıyor. Bu işin sonunda bizim zafere ulaşacağımızı artık rakiplerimiz de biliyor. Alanya biliyor, Antalya biliyor, İstanbul biliyor, Ankara biliyor bütün Türkiye biliyor.”

KANDEMİR’DEN ŞAHİN’E GÖNDERME

Başkan Kandemir konuşmasının devamında, İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin’in seçim ofisinin açılışında yaptığı ‘Bizim almış olduğumuz 2-3 ambulans Alaaddin Keykubat‘ın Alanya‘yı feth ettiği zaman halktan almış olduğu teveccühten daha fazla’ açıklamaya göndermede bulunarak, “Ben buradan 803 sene önce Alanya’yı fetheden Alaaddin Keykubat’a selam göndermek istiyorum. Bunu neden söylediğimi de sizler iyi biliyorsunuz” dedi