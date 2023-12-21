Gelecek Partisi Alanya İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Alanay, görevinden istifa ettiğini duyurdu. İstifası nedeniyle açıklama yapan Alanay, “Sevgili Alanyalı hemşehrilerim, kuruluşundan bu yana yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptığım Gelecek Partisi’ndeki tüm görevlerinden gördüğüm lüzum gereği bugün itibariyle istifa etmiş bulunmaktayım. Bu süreçte bana destek olan tüm büyüklerime, kardeşlerime ve parti üyelerine sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Gelecek Partisi’nde görev yaptığım sürece beraber çalışmaya imkanı bulduğum tüm arkadaşlarıma da bundan sonraki siyasi hayatlarında başarılar dilerim” dedi.