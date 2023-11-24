Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu’nda 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle kutlama programı düzenenlendi.

Programa Kaymakam Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Antalya Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Engin Burak Mindivanlı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hüseyin Direk, İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, Kurum Amirleri, Okul Müdürleri, Öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu Müdürü Mustafa KOCA tarafından açılış konuşması yapıldı.Devamında Emekli Ögretmen Alanya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Celalettin Ağralı tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Programda Kaymakam Ürkmezer tarafından 2023 yılında emekli olan öğretmenlere Hizmet Şeref Belgeleri verildi. Daha sonra; resim, şiir, kompozisyon alanında dereceye giren öğrencilere Kaymakam Ürkmezer. ve protokol tarafından ödülleri verildi. Aday öğretmenler için düzenlenen yemin töreniyle devam eden program; öğretmenler ve öğrenciler tarafından hazırlanan; şiir dinletisi, Şehit öğretmenler adına oratoryo seslendirilişi, Türküler ve halk oyunları gösterileri ile sona erdi.

Program sonunda öğretmen ve öğrenciler Kaymakam Ürkmezer ve Protokol ile birlikte günün anısına hatıra fotoğrafı çekildiler.

KAYNAK: Alanya Kaymakamlık Bülten