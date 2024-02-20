Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ÇEDES Projesi bünyesinde öğrencilerin merhamet ve paylaşım duygularını geliştirecek projeler geliştirmeye devam ediyor. İlçede eğitim faaliyeti gösteren okullardan Kahyalar Asarcık İlkokulu ve Yakacık Mehmet Oğuz İlk/Ortaokulu da, ÇEDES projesi çerçevesinde 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen asrın felaketinden etkilenen öğrencilere destek olmak amacıyla 0-6 yaş grubu çocuklara uygun çorap yardım kampanyası başlatmıttı. Kampanyada toplanan iki yüz adet çorap, Hatay’ın Defne ilçesindeki Harbiye Kazım Karabekir İlkokulu’na ulaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)