2024 Yerel Seçimleri için aday adayları başvurularına hız verdi. 55 bin nüfuslu ilçe için Gazipaşa Belediyesine CHP’den 9 isim başvuruda bulundu. Aday adayları tanıtımının ardından Gazipaşa CHP İlçe Başkanlığı, "2024 Yerel Seçimlerinde Gazipaşa Belediye Başkan Aday Adaylığına başvuran çok değerli aday adaylarımızla ortak basın açıklaması yaptık. Basın açıklamamıza katılan en büyük ailemiz CHP’nin kıymetli üyelerine teşekkür ederiz. Aday adaylığı sürecimizdeki birleştirici, bütünleştirici ve olgun tutumlarından dolayı tüm aday adaylarımıza teşekkür ederiz. 31 Martta kazanan Gazipaşa olacaktır." açıklamasında bulundu.

İşte o isimler...

Murat Özçelik, Turan Gülcan, Ali Haydar Dikmen, Ali Kızılateş, Yavuz Çelik, İbrahim Deniz Özdemir, Cemburak Özgenç, Mehmet Ali Yılmaz ve Oya Çalık Başeğmez