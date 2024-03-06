Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel, Alanya’nın her bölgesinde seçim çalışmalarına devam ediyor.

TOPTANCI HAL ESNAFLARINDAN DESTEK SÖZÜ

Doğu, batı ve merkezde esnaflarla ve vatandaşlarla buluşan Başkan Yücel güne, Konaklı ve Payallar toptancı hallerinde başladı. Başkan Yücel’e gün boyunca ziyaretlerinde, MHP MYK Üyesi Hüseyin Yıldız, MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şerani Tavlı, Alanya Belediyesi Cumhur İttifakı Meclis Üyesi Adayları, muhtarlar ve mahalle başkanları eşlik etti. Hal esnafı ile tek tek selamlaşan Başkan Yücel, yerel seçimlerde kendisine ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Cumhur İttifakı Adayı Hakan Tütüncü’ye destek istedi. Hal esnafları ise Başkan Yücel’e hizmetleri için teşekkür ederek, destek sözü verdiler.

DEMİRTAŞ ADEM BAŞKANLA YOLA DEVAM DİYOR

Başkan Yücel, batı bölgesindeki ziyaretlerinin ardından doğu da Demirtaş Mahallesi’nde çalışmalarına devam etti. Demirtaş Hali’nde esnaflarla kucaklaşan Başkan Yücel, sanayi esnafı ile bir toplantı gerçekleştirdi. Önümüzdeki dönemde sanayi esnafları ile görüşülerek Demirtaş Sanayi bölgesinin taşınması ile ilgili gerekli adımların atılacağını söyledi. Esnafların alkışlarla teşekkür ettiği Başkan Yücel, destekleri için esnaflara teşekkür etti.

Demirtaş çarşısındaki esnafları da ziyaret eden Başkan Yücel, hayırlı işler dileklerini iletti ve Cumhur İttifakı’na desteklerini istedi. Esnaflar, “Demirtaş halkı sizinle. Demirtaş Adem Başkanla yola devam diyor. İnşallah seçimlerde yeniden zafer kazanacağız.” dediler.