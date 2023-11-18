Demirtaş ve Yaylaları Yaşatma Derneği (DEMGED) Yönetim Kurulu’nun aldığı karar ile ikametgahı Demirtaş’ta olan üniversite öğrencilerine 2023-2024 eğitimi öğretim yılı için burs vereceği duyuruldu. Yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

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‘’Demirtaş ve Yaylaları Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu Kararı İle bu yıl Demirtaş’da ikametgah eden ve Üniversiteye kayıt olmuş öğrenci belgesi olan öğrencilerimize 2023 /2024 öğretim yılı için burs verilecektir .

Okul kayıt belgesi ve burs başvuru dilekçesi ile birlikte en kısa zamanda vatandaşlarımıza kolaylık açısından Demirtaş’ta Aras Beach ve Alanya’da Okyanus Matbaaya başvuru yapılması gerekmektedir.

İrtibat Telefonu: 0532 480 48 54 ’’