Gazipaşa CHP Belediye Başkan Aday adayı Murat Özçelik açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bizler aşağıda imzaları bulunan Gazipaşa Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkan Aday Adayları olarak bu metni hepimizin ortak görüşü doğrultusunda imza altına aldığımızı beyan ederiz. 2024 yılında yapılacak yerel seçimlerde aday belirleme yöntemi olarak gerek CHP Gazipaşa üyeleriyle gerekse de halkla sahada yüz yüze yaptığımız çalışmalar sonucunda, kayıtlı CHP üyeleriyle önseçim yapılmasının en sağlıklı ve en doğru aday belirleme yöntemi olduğunu tespit etmiş bulunmaktayız. CHP Gazipaşa ilçe yönetim kurulumuzun 22.11.2023 tarihinde “oy birliğiyle” almış olduğu belediye başkan adaylığı belirleme yöntemi olarak “Üye Bazlı Temayül Yoklaması” yapılması yönündeki kararına aynen katılmaktayız. CHP Gazipaşa ilçe Başkanlığımıza, Antalya il Başkanlığımıza ve Genel Merkezimize saygılarımızla arz ederiz.”