AK Parti, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için kıyasıya yarış devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'dan gelen İl Başkanı, İl Gençlik ve Kadın Kolu Başkanı, İlçe Başkanları ve mevcut Belediye Başkanlarından oluşan heyeti kabul etti. Görüşmelerin ardından ise ismi geçen adaylardan Menderes Türel ile Hakan Tütüncü, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraber oldukları kareleri sosyal medyadan paylaştı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olan fotoprafın altında "Yepyeni bir sezonun başındayız. Motivasyonumuz ve heyecanımız zirvede.. Yine, yeniden destanlar yazacağız. Hep birlikte" notunu düştü.

Tütüncü'ye göre daha sessiz hareket eden ve son zamanlarda AK Parti'nin önemli isimleri ile kareler paylaşan Menderes Türel ise, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde gerçekleşen Yerel Seçim Değerlendirme Toplantısı’na katıldık. Ülkemiz, Antalyamız ve partimiz için hayırlı olsun." dedi.

Kaynak: Haber Merkezi