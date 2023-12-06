Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e ‘Adaylık başvurunu yapabilirsin’ yönündeki sözlerinden sonra parti içinde bazı isimler de harekete geçti. Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet Hacıarifoğlu, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ile Antalya eski Milletvekili Çetin Osman Budak da İl Başkanlığı’na Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığı için resmi başvurularını yaptılar.



UYSAL VE BUDAK DA BAŞVURDU

CHP Genel Merkezi, Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Antalya’da milletvekilleri ile Parti Meclisi’nden oluşan 5 kişilik bir ekip gönderip, kamuoyu yoklaması yaptıracak. Daha sonra anketlerde Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in 5 yıllık performansını seçmene soracak olan CHP, daha sonra gelen sonuçları masaya yatırıp, Büyükşehir Belediye Başkan adayını da belirleyecek.

KAYNAK: Alanya Postası