Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'de Adana, Mersin, Aydın, Eskişehir ve Hatay’da, memnuniyet anketlerinde de adları öne çıkan mevcut başkanlarla yola devam kararı çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor. Son dakika sürprizi yaşanmaması halinde Adana’da Zeydan Karalar, Mersin’de Vahap Seçer, Aydın’da Özlem Çerçioğlu, Eskişehir’de Yılmaz Büyükerşen ve Hatay’da da Lütfü Savaş yeniden aday gösterilecekler.

İzmir ve Antalya’da adaylar belli değil

Birden çok adayın gündeme geldiği İzmir ve Antalya’da ise aday belirleme süreci devam ediyor. Her iki büyükşehirde de adayların açıklanmasının ay sonunda ya da ocak ayı başında yapılacak PM toplantılarına kalabileceği belirtiliyor.

İzmir’de Tunç Soyer, Antalya’da da Muhittin Böcek’in yerlerine yeni isimlerin gündeme gelebileceği konuşuluyor. Muğla ve Tekirdağ’da da anket çalışmasının sürdüğü bildirildi. Muğla’da mevcut başkan Osman Gürün yeniden aday olmayacağını açıklamıştı. Tekirdağ’da ise mevcut başkan Kadir Albayrak’ın dışında özellikle eski milletvekili Candan Yüceer’in adının öne çıktığından söz ediliyor.

CHP, AK Parti’li büyükşehirleri hedef aldı

CHP, son seçimlerdeki oyları da dikkate alarak AK Parti ve MHP’nin yönetimindeki büyükşehirlerden Bursa, Balıkesir, Denizli ve Manisa’yı hedefine aldı. Bu büyükşehirlere yönelik özel çalışma yürütülüyor.

KAYNAK: Alanya Postası