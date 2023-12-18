İYİ Parti'den Alanya Belediye Başkan Adayı olarak ilan edilen eski ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, Ankara temasları sonrası Alanya'ya döndü. Şahin için Okurcalar Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, eski belediye kavşağında karşılama programı gerçekleştirildi. İYİ Parti Alanya İlçe Teşkilatı ve partililerin katıldığı karşılama sonrası Şahin, Dinek Mahallesi, anfi tiyatro önünde bir teşekkür konuşması yaptı.

Şahin'in Ankara dönüşü öncesi SMS ve sosyal medya paylaşımları ile duyurulmasına rağmen karşılama programı ve teşekkür konuşmasına çok az kişinin katılması şok etkisi yarattı.

Şahin ve partililerin moralinin bozulmasına neden olan görüntüleri görenler, Şahin ile İYİ Parti tabanının uyumsuz olduğu yorumlarında bulundu.

Programı gözlemleyenler, "Hiç umdukları gibi olmadı", "Dağ fare doğurdu", "İYİ Parti-Şahin uyumsuzluğunun göstergesi" gibi eleştirilerde bulundular.