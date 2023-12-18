Geçtiğimiz günlerde Ankara’ya giderek Alperen Ocakları Genel Merkezi’ne raporunu sunan Alperen Ocakları Alanya İlçe Başkanı Deniz Çalışkan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Merkezi’ne de giderek Alanya Belediyesi Meclis Üyeliği için aday adaylığı başvurusunu yaptı.

Başkan Çalışkan, başvuru sonrası yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

‘’Değerli Dava arkadaşlarım, Kıymetli Dostlarım ve Çok Kıymetli Alanya Halkı ,

Yaklaşık 10 Yıldır içerisinde olmaktan onur ve şeref duyduğum Alperen Ocaklarının bağlı olduğu Büyük Birlik Partisinden 31 Mart 2024 Mahalli İdari Yerel Seçimlerinde Sayın Genel Başkanımız Alican Kocamanın taktirleri ile Alanya Belediye Meclis Üyesi Aday Adaylığım onaylanmış ve adaylık başvurum Büyük Birlik Partisi Genel Merkezimiz tarafından alınmıştır.

28 Yıldır ikamet ettiğim Alanyamıza hizmet etmek, doğruya ulaşıp onunla ilerlemek, Muhsini tavrı her zeminde sergilemek için gönül verdiğim partimden aday oldum.Tüm Alanya Halkının ve dostlarımın desteklerini bekliyorum.

Çalışacağız,Yılmayacağız,Durmayacağız.

Alperen’ler Meclise Diyoruz !’’