Yerel seçimlere az bir süre kala İYİ Parti'de sular durulmuyor. İYİ Parti Alanya'da istifa depremleri peş peşe gelmeye başladı. Henüz bir açıklama yapılmasada edinilen kulis bilgilerine göre istifaların devam edeceği belirtiliyor. Partiden istifa eden bazı isimler ise parti üyeliklerini e-Devlet uygulaması üzerinden yapıyor. Kulislerden edinilen bilgiye göre istifaların en büyük sebeplerinden birisi İYİ Parti'nin Alanya belediye başkan adayının belirlenmesi sürecinde parti tabanının düşüncelerine ve isteklerine önem verilmemesi sebep olarak gösteriliyor. Alanya İYİ Parti’de belediye başkan adayının açıklamasının ardından istifalar peş peşe gelmeye başladı. İlk istifa edenlerin başında ise parti kurucusu Nurullah Yılmaz ve bir dönem İYİ parti gençlik kolları başkanlığı yapan Fatih Uyar oldu. Kulis bilgilerine göre çok sayıda partili bundan sonra yoluna Milliyetçi Hareket Partisi'e geçeceği ve seçim çalışmalarına burda yapacağı ifade ediliyor. İlerleyen günlerde ise istifaların toplu olarak yapılacağı partiye ve belediye başkan adayına tepki gösterileceği belirtiliyor. Süreç bölye devam ederken bir partili daha internet ortamından e-Devlet yolu ile partiden istifa ettiği öğrenildi.