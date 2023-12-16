Mehmet Şahin Ankara’da gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından İYİ Parti’den Alanya Belediye Başkan Adayı olarak açıklanmıştı. Ankara’daki ziyaretlerini tamamlayan Mehmet Şahin bugün Alanya’ya döndü. Mehmet Şahin destekçileri başkan adaylarını karşılamak için Okurcalar’da toplandılar ve hep birlikte Dinek’te düzenlenecek mitin alanına geçtiler.

DUYURULARA RAĞMEN KATILIM ÇOK AZDI

İki gündür sosyal medya üzerinden yapılan tüm duyurulara rağmen Mehmet Şahin’in buluşmasına katılım çok azdı. Mehmet Şahin’in kendi ekibi ve İYİ Parti İlçe Teşkilatının katıldığı miting havasındaki teşekkür konuşmasına vatandaş katılımı çok azdı. Bu durum partililerde bile hayal kırıklığına yok açtı. Burada kısa bir konuşma gerçekleştiren Mehmet Şahin, destekleri için teşekkür etti.