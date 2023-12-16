Alanya Alperen Ocakları İlçe Başkanı Deniz Çalışkan bu hafta Ankara’ya Genel merkeze 6 aylık faaliyet raporu sunmaya yola çıktı, göreve geldiği günden bu zamana Alanya siyasetinde aktifliğini koruyan Çalışkan, Alperen Ocakları Genel Başkanı Sayın Alican Kocaman’a faaliyet rapor sunumunu yaptı ve tam not aldı yerel seçimlerle ilgili istişareler de bulunan Başkan Çalışkan, Genel merkezin takdirini topladı.

Başkan Çalışkan, Genel Merkez ziyareti ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

‘’Ankara Programımız içinde Alperen Ocakları Genel Merkezimizde Sayın Genel Başkanımız Alican Kocaman’ı ziyaret edip 6 Aylık Faaliyet raporumuzu sunduk.

26 Haziran 2023 tarihinden bu yana Alanya Alperen Ocakları olarak yaptığımız faaliyetleri raporlayıp, davamız için verdiğimiz mücadelenin özetini kapsar şekilde sunumumuzu gerçekleştirdik. Sayın Genel Başkanımız Alican Kocaman’ın takdirlerine layık görüldük, Alanya’da ki tüm Ocak üyelerimize ve davamız uğruna mücadele eden arkadaşlarımıza selamlarını iletti.

Hayal edilen Alperen Gençliğin Kıvılcımı Olmak İstiyoruz.’’