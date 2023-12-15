Başvuru dilekçesini MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül’e teslim eden Sezer Sar, “Mensubu olmaktan onur ve gurur duyduğum Milliyetçi Ülkücü Hareket’in, büyüdüğüm şehirde Alanya’da 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde Alanya Belediye Meclis Üyesi Aday Adayı olarak başvurumu Milliyetçi Hareket Partisi Alanya İlçe Başkanımız Mustafa Sünbül beye teslim etmiş bulunmaktayım. Çıkmış olduğumuz bu kutlu yolda desteklerini esirgemeyen tüm dava arkadaşlarıma, kardeşlerime ve Alanya halkına teşekkürlerimi sunarım” dedi.

Sezer Sar’a sosyal medyadan tebrik mesajları yağdı ve partili partisiz bir çok kesimden yoğun destek aldı.