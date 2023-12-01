CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in toplantısına katılmak üzere Manavgat’a giden CHP İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin araca Manavgat’ta saldırıda bulunuldu. Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Birer’in otoparkta aracı park etmek isterken önünde bulunan iki kişiye korna çalarak yol istemesi üzerine olay yaşandı. Yol vermek istemeyen kişilerden birinin araca yaklaşarak tekmelemeye başladığı, ardından aynalara vurarak kırdığı, arka cama ise tekme ve yumruk ile vurarak kırdıkları öğrenildi. Olayın ardından iki kiş gözaltına alındı.