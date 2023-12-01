Alanya Belediye Başkanı Yardımcısı olarak 2 dönem görev yapan Nazmi Yüksel, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile başkan yardımcılığı görevinden istifa ettiğini duyurdu.Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yerel seçim öncesi siyasi partilerden Belediye Başkanlığına veya Meclis Üyeliğine aday olmayı düşünen devlet memurlarının istifa etmesi için verdiği süre bugün saat 17.00’da doluyordu. Bu süre dolmadan istifa ettiğini açıklayan Nazmi Yüksel, 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlerde Alanya Belediye Başkanlığı için aday olacağını belirtti. Yüksel’in hangi partiden aday olacağı merak ediliyor.

Yüksel, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

‘’Kıymetli Alanyalılar,

2000 yılında Cikcilli Belediyesi’nde başladığım çalışma hayatıma 2 dönem Alanya Belediye Başkan Yardımcısı olarak devam ettim. 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde Alanya Belediye Başkan Adaylığımdan dolayı, bugün itibariyle başkan yardımcılığı görevimden ayrılmış bulunuyorum. Öncelikle bugüne kadar birlikte çalıştığımız, halkımıza, muhtarlarımıza, kurum müdürlerimize ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim.

24 yıldır Alanyamıza hizmet etmenin onuru ile bu süreçte varlığınız ve desteğinizin bilinci ile büyük bir sorumlulukla Alanyamıza inşallah hizmet etmeye devam edeceğiz. Sevgi ve saygılarımla’’