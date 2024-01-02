Memorial Antalya Hastanesi Üroloji Bölümü’nden Op. Dr. A. Egemen İşgören, iyi huylu prostat büyümesinde REZUM su buharı tedavisi hakkında bilinmesi gerekenleri anlattı. İyi huylu prostat büyümesinin, prostatın idrara çıkma şeklini etkileyecek şekilde genişlemesi olarak tanımlayan İşgören, bu rahatsızlığın 50 yaşın üzerindeki erkeklerde yaygın görüldüğünü dile getirdi.

Bunun bir kanser olmadığını ve genellikle sağlık açısından ciddi bir tehdit oluşturmadığını ifade eden İşgören, "Birçok erkek, prostat büyümesinin prostat kanserine yakalanma riskini artırdığını düşünmektedir. Halbuki prostat büyümesi olan erkeklerde prostat kanseri riski, prostatı büyümeyen erkeklere göre daha fazla değildir. İyi huylu prostat büyümesinde kullanılan yeni nesil tedavi uygulamaları yüz güldürmektedir. REZUM yani su buharı tedavisi ile iyi huylu prostat büyümelerinde cerrahiye gerek olmadan büyümüş prostat dokusu küçültülebilmektedir" dedi.



"İdrar akışını engelliyor"

Prostat bezinin mesanenin altında bulunduğunu belirten İşgören, "İdrarı mesaneden penisin dışına taşıyan tüpe üretra denir. Bu tüp prostatın ortasından geçer. Prostat büyüdükçe idrar akışını engellemeye başlar. Prostat, genellikle yaşam boyunca büyümeye devam eden bir bezdir. Bu büyüme sıklıkla prostatı şikayetlere neden olacak veya idrar akışını engelleyecek duruma getirebilir. Prostatın büyümesine neyin sebep olduğu belli değildir. Yaşlandıkça seks hormonlarının dengesindeki değişikliklerden kaynaklandığı düşünülmektedir. Son yıllarda teknolojinin gelişmesi ile minimal invaziv girişimler prostat boyutunun küçültülmesinde etkili olmaktadır. İyi huylu prostat büyümesinde kullanılan REZUM su buharı tedavisinde, büyüyen fazla prostat dokusu buhar ile etkili bir şekilde ortadan kaldırılabilmektedir" diye konuştu.

İşgören, iyi huylu prostat büyümesinin belirtilerini ise şöyle sıraladı: "Sık veya acil idrara çıkma ihtiyacı, geceleri daha sık idrara çıkmak, işemeye başlama sorunu,zayıf idrar akışı veya durup başlayan bir akış, idrarın sonunda damlama, mesanenin tam olarak boşaltılamaması".



"Su buharıyla prostat dokusunun küçülmesi sağlanıyor"

REZUM su buharı tedavisinin, üretraya baskı yapan fazla prostat dokusunu gidermek için su buharında depolanan doğal enerjiyi kullanan, cerrahi olmayan bir tedavi yöntemi olduğunu açıklayan İşgören, " REZUM tedavisi elde taşınan bir cihazın içinde, birkaç damla suya radyofrekans enerjisi uygulanarak buhar oluşturulmasıyla yapılır. Her 9 saniyede bir yapılan tedavi sırasında, hedeflenen prostat dokusuna steril su buharı uygulanır. Buhar prostat dokusuna temas ettiğinde depolanan enerjinin tamamı dokuya salınır. Uzman prostatın büyüklüğüne göre tedavinin dozunu planlar. Zamanla vücudun doğal iyileşme tepkisi, tedavi edilen dokuyu emerek prostatı küçültür. Fazla dokunun alınmasıyla üretra açılır ve iyi huylu prostat büyümesi semptomları azalır. Çoğu hastada iki hafta gibi kısa bir sürede şikayetlerde azalma görülmeye başlar ve maksimum fayda üç ay içinde ortaya çıkar. Tedavinin etkisi her hastaya göre farklılık gösterebilir" ifadelrini kullandı.

"Kolaylıkları"

REZUM tedavisinin avantajlarından bahseden İşgören, " REZUM iyi huylu prostat büyümesi için uzun vadede iyi sonuçlar veren güvenli ve etkili bir tedavidir. İyi huylu prostat büyümesinde kullanılan ilaçları bırakılır. Birçok kişi birkaç hafta içinde şikayetlerde iyileşme görmektedir. Cinsel işlevi korur. Hastanede yatış gerektirmez. Genel anestezi uygulanmaz. İyileşme süresi kısa sürer. İyi huylu prostat büyümesi şikayetleri tekrar ortaya çıkarsa işlem tekrarlanabilir"değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: İHA