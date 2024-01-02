2023 yılını değerlendiren Hastane Başhekimi Doç. Dr. Yılmaz Güler; “ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak tüm sağlık çalışanlarımız ile birlikte, bilimin ışığında gelişen teknolojik altyapımızla birlikte etkili, verimli, kaliteli, yenilikçi ve güvenilir bir sağlık hizmeti sunmak adına çalışmalarımıza yön vermekteyiz. 2023 yılında, 1 milyon 636 bin 683 hastaya ayaktan sağlık hizmeti verirken 26 bin 552 hastamızı da yatarak tedavi altına aldık. 33 bin 135 hastamızın ise başarılı bir şekilde ameliyatını gerçekleştirdik. Alanya’nın yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelen hastalarımızı da sağlık tesisimizde ağırladık. 2019 yılında en yoğun olan birimlerden biri de Acil Servisimiz oldu.

Acil Servis Ünitemizde 480 bin 464 hastaya sağlık hizmeti sunduk. 2 bin 135 hastamıza anjiyo işlemi yapılırken 13 bin 678 hastamıza diyaliz seans hizmeti verildi. Fizik Tedavi Ünitemizde ise 23 bin 924 seans ftr hizmeti sunuldu. Laboratuvarımızda toplam 1 milyon 48 bin 443 test çalışılırken radyoloji görüntüleme sayımız ise 540 bin 605 oldu. Evde Sağlık Birimimiz 17 bin 924 kere evde sağlık ziyareti gerçekleştirdi. 9 bin 369 hastamıza heyet raporu verildi. 29 bin 332 onkoloji hastamızın muayenesini gerçekleştirirken toplam 5 bin 332 seans kematorapi hizmeti verdik. 422 hekim arkadaşım olmak üzere toplam bin 789 sağlık çalışanımızla birlikte 2024 yılında da insan hayatının kutsallığından ve kaliteden ödün vermeden hasta ve hasta yakınlarımıza umut olmaya, küçük mucizeler ve hikâyeler yazmaya devam edeceğiz. Uzman ve akademisyen kadromuzla birlikte hizmetlerimiz artarak devam edecektir. Çağdaş tedavi yöntemlerimizle sağlığınızın takipçisi olmaya devam edeceğiz. “dedi.