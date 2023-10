Alanya Belediyesi ve 2 yıl önce okulun temeli atıldıktan sonra ebediyete irtihal eden hayırsever Samir Bekar ve ailesi tarafından eğitime kazandırılan Sami Bekar İlkokulu’nun açılışı gerçekleştirildi. Okul bahçesinde gerçekleştirilen açılış törenine, Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mesut Güner, Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat, Alanya İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hüseyin Direk, Alanya Müftüsü Dr. İhsan İlhan, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.



BAŞKAN YÜCEL’E TEŞEKKÜR PLAKETİ

Sami Bekar İlkokulu bahçesinde gerçekleştirilen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından Arıkan Yılmaz Dim Mesleki Anadolu Lisesi halk oyunları ekibi ve Sami Bekar İlkokulu öğrencileri ront gösterilerini gerçekleştirdi. Konuşmaların ardından Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, göreve geldiği günden buyana eğitime sayısız hizmetler kazandıran Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e teşekkür plaketi takdim etti.



YÜCEL: “10 YILDA 10’UNCU OKULUMUZU HİZMETE KAZANDIRDIK”

Eğitime kazandırdıkları sayısız hizmetler olduğunu vurgulayan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel yaptığı konuşmada; “Biz yerel yönetim olarak göreve geldiğimiz ilk günden bu yana önceliğimiz hep eğitim oldu. Bugüne kadar kentimizin her noktasına okullar, kreşler, etüt merkezleri, yurtlar, kütüphaneler gibi eğitimde ihtiyaç duyulan ne varsa elimizi taşın altına koyduk. Yaklaşık on yılda 10 okulu eğitim camiasının hizmetine sunmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Geleceğimizin teminatı gençlerimiz ve çocuklarımızın geleceği için okullarımızda ihtiyaç duyulan her noktada hizmet etmekten mutluluk duyuyoruz.” dedi.



Hayırsever Bekar ailesine de teşekkür eden Başkan Yücel; “Bu vesile çocuklarımızın geleceği için şehrimizin her noktasında şanlı Türk bayrağımızın dalgalanmasına vesile olan hayırseverlerimize şükranlarımı sunuyorum. Başta Sami amcamız olmak üzere hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet, hayatta olanlara ise sağlıklı bir ömür diliyorum. Rabbim hepsinde razı olsun.” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Törenin ardından Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, hayırsever Bekar ailesinin üyelerine teşekkür plaketi ve hediye takdim etti.