Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yayınladığı mesajla vatandaşların yeni yılını kutlarken, en büyük arzusunun 2024’ün bütün Dünya’ya ve İslam alemine barış ve huzur getirmesi olduğunu belirtti. Başkan Yücel, “2024 yılının Alanya’mıza, ülkemize, İslam alemine ve tüm dünyaya sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum. 2014 yılından bugüne Alanya’mızı daha iyi bir noktaya taşımak için var gücümüzle çalıştık. Birçok hizmet ve projeyi Alanya halkımızın desteğiyle gerçekleştirdik. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da hep birlikte omuz omuza vererek, çok daha büyük hedefleri hep birlikte gerçeğe dönüştüreceğiz.” dedi.

“2024’TE DE AYNI HEYECANLA ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murt Yücel: “Yeni yılda da, aynı heyecan ve inançla çalışmaya devam edeceğiz. 2024 yılında da her geçen gün büyüyen, gelişen, geliştikçe güçlenen Alanya’mızda yeni hedefler, yeni projeler ve yatırımlarla kentimize en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu duygularla tüm vatandaşlarımızın yeni yılını en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, mutluluk, huzur ve barış içinde bir yıl geçirmelerini diliyorum.” dedi.