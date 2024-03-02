Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel, MHP Kadın Seçmen İletişim Merkezi ve MHP Alanya İlçe Başkanlığı Seçmen İletişim Merkezi’nin ardından yarın da Konaklı Mahallesi’nde Seçmen İletişim Merkezi’ni açacak. Başkan Yücel, “3 Mart Pazar günü Konaklı Mahallesi, Alaaddin Keykubat Bulvarı üzerinde saat 19.00'da gerçekleştireceğimiz Milliyetçi Hareket Partisi Konaklı Seçmen İletişim Merkezi’mizin açılış törenine tüm halkımız davetli” dedi.

Editör: Can KISA