Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Üretken Belediyecilik anlayışı ile yeni bir projeyi daha kente kazandırdı. 100. Yıl Konaklı-Payallar-Türkler Sosyal Yaşam Alanları Bisiklet ve Yeşil Yürüyüş Yolu Projesi’nin açılışı geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Batı bölgesinin sahil kesiminin tamamen yeniden tasarlandığı ve bir bütün halinde vatandaşlar ile yerli ve yabancı misafirlerin uğrak noktası olacak yeni projenin açılış programında ilk olarak Alanya Orman İşletme Müdürü Yücel Sönmez söz aldı. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nü kutlayan Müdür Sönmez, Alanya Belediyesi ile ortak bir çalışma yaparak binlerce ağacı toprakla buluşturduklarını belirtti.



Daha sonra Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu söz alırken Alanya’ya kazandırdığı bisiklet yolları ve spor alanları için Başkan Yücel ve Alanya Belediyesi’ne teşekkür ederek, yeni bisiklet yolunun da bölgeye hayırlı olmasını diledi.



BAŞKAN YÜCEL: “KENTİMİZE VE BÖLGEMİZE HAYIRLI UĞURLU OLSUN”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ise konuşmasına, “Geçtiğimiz haftalarda Okurcalar Mahallemizde Alanya’mızın bir markası, bir değeri olan Alaiye Su’yun açılışını gerçekleştirmiştik. 2 hafta geçmeden batı mahallemizde bir hizmetimizin daha açılışını yapıyoruz.” diyerek başladı. Başkan Yücel, “Türkler-Payallar-Konaklı Mahalleleri arasındaki 4.5 km’lik sahil bandında hayata geçirdiğimiz 58 bin metrekarelik yaşam alanı ve sahil bandı düzenleme projemizi ailelerimizin çocuklarıyla keyifli vakit geçirebileceği dinlenme ve piknik alanları, çocuk oyun alanları, spor ve fitness alanları, kafeteryalar, plaj büfelerine kadar her şeyiyle bir bütün olarak tasarlayarak inşa ettik. Bölgemizin çehresini değiştirecek, vatandaşlarımızla denizimizi buluşturacak dört dörtlük bir projeyi gerçeğe dönüştürerek sizlerin hizmetine sunduk. İller Bankası ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın hibe desteği ve belediyemizin kendi kaynaklarıyla toplam 53 Milyon TL yatırımla Alanya’mıza kazandırdığımız 100. Yıl Konaklı, Payallar, Türkler Sosyal Yaşam Alanları, Bisiklet ve Yürüyüş Yolumuz kentimize ve bölgemize hayırlı uğurlu olsun.” dedi.



BAŞKAN YÜCEL: “34 KM BİSİKLET YOLUNU KENTİMİZE KAZANDIRDIK”

Alanya’ya kazandırılan proje ve hizmetlerden bahseden Başkan Yücel, “100. Yıl Sosyal Yaşam Alanları projemiz kapsamında Bisiklet ve Yürüyüş yollarımızı da hizmete açtık. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar Alanya’mızın her noktasında bisiklet ve yürüyüş yollarını yaygınlaştırmak için çaba sarf ettik. Şu ana kadar prestij caddelerimiz ve sahil düzenleme çalışmalarımızla toplam 34 km bisiklet yolunu kentimize kazandırdık. Şehrimizin doğusunda merkezden Kargıcak’a kadar kesintisiz bisiklet yolunu hizmete açtık. Batı bölgemizin sahilini de aynı şekilde bir uçtan bir ucana kadar bisiklet ve yürüyüş yolları ile düzenleyeceğiz.” şeklinde konuştu.



BAŞKAN YÜCEL: “HEP BİRLİKTE GÜZEL GÜNLERE BİRLİKTE YÜRÜYECEĞİZ”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Sizin dualarınız ve desteğinizle Alanya’mız için çalışmaya, sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz. Projemize destek sağlayan İller Bankası’na, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüze, emek ve katkı veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Biz sizler için gece gündüz demeden çalışıyor, projeler üretiyor, hayata geçiriyoruz. Bölgemiz hizmetin en iyisine, her şeyin en güzeline layık. Sizler için gecemizi gündüzümüze katarak çalışmaya devam edeceğiz. Biz sizler için varız. Yan yana, gönül gönüle hep birlikte güzel günlere birlikte yürüyeceğiz. Katılımlarınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” diyerek konuşmasını sonlandırdı.



Başkan Yücel konuşmasının ardından projede destekleri olan İller Bankası Antalya Bölge Müdürü Fuat Koçal, Antalya Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Tevfik Altınay, Yüklenici Firma yetkilileri Kadir Sağlam ve Reyhan Görgülü’ye plaket takdim etti.





ÖNCE AĞAÇ DİKİLDİ ARDINDAN PEDAL ÇEVİRDİLER

Açılış merasiminin ardından Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve protokol üyeleri Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında ağaç dikimi gerçekleştirdiler. Başkan Yücel, öğrencilerle birlikte ağaçları toprakla buluşturdu ve can suyu verdi.



Başkan Yücel ağaç dikiminin ardından ise Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nün sporcuları ile yeni bisiklet parkurunda bisiklet sürdü.