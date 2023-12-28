Geçtiğimiz haftalarada Alanya’yı ve tüm Türkiye’yi derinden üzen Pençe-Kilit Operasyon’unda hain terör saldırısında şehit düşen 12 Mehmetçiğin acısı kalplerden geçmiyor. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, belediye tarafından yapılacak olan tüm yılbaşı etkinliklerinin ve havai fişek gösterilerinin iptal edildiğini sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

Başkan Yücel, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

‘’Sevgili Hemşehrilerimiz,

Hepimizi derinden üzen şehit haberleri nedeniyle, belediyemiz tarafından düzenlenecek olan tüm yılbaşı etkinlikleri ve havai fişek gösterileri iptal edilmiştir.

Kahraman Şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet milletimize başsağlığı diliyorum.’’