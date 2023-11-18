Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, Belediye Meclis Üyeleri ve MHP İlçe Yönetimi ile birlikte Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi’nin ‘2024’e Doğru Diyar Diyar Anadolu’ temasıyla Konya’da düzenlediği Genişletilmiş Bölge İstişare Toplantısı’na katıldı.



Toplantı ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başkan Yücel, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

‘’Genel Merkezimizin ‘2024’e Doğru Diyar Diyar Anadolu’ temasıyla Konya’da düzenlediği Genişletilmiş Bölge İstişare Toplantı’mıza katıldık.

Cumhur İttifakını Genelden Yerele iktidarla taçlandırmak inancıyla Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mustafa Kalaycı’nın başkanlığında, MYK Üyelerimiz, Milletvekillerimiz, İl ve İlçe Başkanlarımızın iştirakı ile düzenlenen toplantıda, Türkmen Beyimiz Devlet Bahçeli’nin engin siyasi tecrübesi doğrultusunda hazırladığı, Partimizin 31 Mart Vizyon ve Misyonu hususunda bilgiler edindik.

Ülkemiz ve ülkümüz yolunda Cumhur İttifakı olarak hizmet etmeye, hak ve hakikat yolunda mücadele etmeye devam edeceğiz.

Ne Mutlu Türküm Diyene!’’