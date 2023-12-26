Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, günün ilk saatlerinde taksi esnafıyla kahvaltıda bir araya geldi. Alanya Otogar Taksi Durağı’nı ziyaret eden Başkan Yücel, esnaf tarafından güler yüzlerle karşılandı. Taksicilerin sorunlarını dinleyen Başkan Yücel, çözüm odaklı güzel bir toplantı yapıldığını dile getirdi.

Başkan Yücel, esnaf ziyareti ile ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

‘’ Otogar Taksi Durağı’nın değerli esnaflarıyla bir araya geldik. Şoförlerimizin taleplerini dinlerken çözüm odaklı güzel bir toplantı gerçekleştirdik.

Otogar Taksi Durağı Başkanımız Ahmet Abaylı ve esnaflarımıza nazik davetleri ve misafirperverlikleri için şükranlarımı sunuyorum.

Birliğimiz daim olsun...’’