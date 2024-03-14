Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Hacımehmetli, Dinek, Yasırali ve Paşaköy mahalle sakinlerine iftar verdi. Dinek Mahallesi’nde düzenlenen ve yaklaşık bin 500 kişinin katıldığı iftar programında AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül ve Ülkü Ocakları Başkanı Abdülhadi Yüksel, Cumhur İttifakı’nın destekçileri, muhtarlar ve mahalle sakinleri yer aldı.



MUHTARLARDAN BAŞKAN YÜCEL’E TEŞEKKÜR

İftara katılan mahalle muhtarları, 10 yıldır Alanya’ya eşsiz hizmetler kazandırdığını belirttikleri Başkan Yücel’e teşekkür ettiler. Başkan Yücel ile çalışmanın büyük kolaylık ve zevk olduğunu söyleyen muhtarlar, “Her isteğinizi karşılayan, her talebinize olumlu dönüş yapan bir başkan olunca hizmet etmek zevk veriyor. Ne şanslıyız ki Başkanımız bu zevki bizlere tattırdı. Mahallemiz için ne istediysek ikiletmeden hayata geçirdi. Kendisine tüm mahalle sakinlerimiz adına teşekkür ederiz” dediler.

BAŞKAN YÜCEL: “BİRLİĞİMİZ VE DİRLİĞİMİZ DAİM OLSUN”

Birlik ve beraberlik ayı Ramazanda sofrasına konuk olan tüm vatandaşlara teşekkür eden Başkan Yücel de, “Bugün buraya gelen, iştirak eden tüm vatandaşlarımıza, muhtarlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Mübarek Ramazan ayında bu birliğimizin ve dirliğimizin daim olmasını yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Allah tuttuğumuz oruçlarımızı kabul etsin. İnşallah hep beraber gelecek yıllarda da bu sofralarda sizlerle beraber oluruz” diye konuştu.