Alanya Belediyesi asfalt yenileme çalışmalarına Demirtaş Mahallesi’nde devam ediyor. Demirtaş Mahallesi’nde Kültür Merkezi ile Sahil Yolu arasındaki bölünmüş yolda başlatılan asfalt yenileme çalışmasını denetleyen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e bölge mahalle muhtarları eşlik etti.

3 kilometrelik duble yolda hızlı bir şekilde devam çalışmaları muhtarlarla birlikte yerine inceleyen Başkan Yücel, yeni yoldaki çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını belirtti.

DUBLE YOLU 15 MAHALLE KULLANIYOR

Merkez ve kırsalda ulaşımın kalitesini ve güvenliğini artırmayı hedeflediklerini belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Demirtaş Mahallemizde bulunan ve 15 mahallenin ortak kullanımı olan Demirtaş Yolu’nda asfalt serim çalışmalarımız sürüyor. Altyapı çalışmaları tamamlanan 3 kilometrelik duble yolda Karayolları Bölge Müdürlüğü’müzün desteği ile çalışmamızı kısa sürede tamamlayarak, bölge halkın kullanımına sunacağız. Bizlere destek olan herkese teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” dedi.