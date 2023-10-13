AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı olarak konunun yakın takipçisi olacaklarını ve gündemle alakalı hazırlayacakları raporları da Bakanlığa sunacaklarını belirten Başkan Tavlı, "Alanya'mızda ki inşaat ve emlak sektöründe faaliyet gösteren sektör temsilcileri ile İlçe Teşkilatımızda bir araya geldik.

Sektörün Alanya'da yaşadığı sıkıntıları ve mevcut durumunun değerlendirmesini gerçekleştirdik. Konutların turizm amaçlı kiralanmasına yönelik düzenlemeleri içeren yeni yasayla ilgili sektörümüzün düşüncelerini ve görüşlerini aldık.

AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı olarak oluşturmuş olduğumuz İnşaat ve Emlak Komisyonumuz tarafından bu konuyla ilgili kapsamlı bir çalışma yapılarak hazırlanan raporlarımızı gerekli mercilere ileteceğiz ve bu konunun yakın takipçisi olacağız." dedi.

Yeni Kanun teklifi ile konutların gerçek ve tüzel kişilere turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin usul ve esaslar belirleniyor. Düzenleme, konutların turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin genel esaslara, izin belgesi düzenlenmesine, idari yaptırımlara ve turizm amaçlı kiralanan konutların tabi olacağı mevzuata ilişkin hükümleri kapsıyor.