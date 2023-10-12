Alanya’ya kazandırdığı vizyon projelerle kentin çehresini değiştiren ve marka imajını yükselten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in mega projelerinden birisi olan Alaiye Doğal Kaynak Su Fabrikası, basın mensuplarına tanıtıldı. Okurcalar Mahallesi Alarahan Karaöz Mevkii’nde yer alan dev tesisi programa katılan onlarca basın mensubuna tanıtıp işleyiş hakkında brifing veren Başkan Yücel, üretken belediyecilik misyonu doğrultusunda hayata geçirilen proje ile Alanya’ya yeni bir marka kazandırmanın yanı sıra istihdam alanı da oluşturduklarını söyledi.

FABRİKAYI GEZDİRDİ, İŞLEYİŞİ ANLATTI

Başkan Yücel, açılışa katılan basın mensuplarına üretim ve paketlemenin yapıldığı ürün işleme alanını gezdirdi. Tesisin saatte 2 bin adet 19 lt’lik damacana, 30 bin adet bardak su imal etme kapasitesi olduğunu ifade eden Başkan Yücel, “Belediyemizin ilk misyonu Üretken Belediyecilik. Her zaman söylüyoruz ki Alanya Belediyesi hep üreten, ürettikçe büyüyen, büyüdükçe güçlenen ve halkına daha sağlıklı, daha huzurlu ve daha güzel hizmet veren bir belediye. Bugün de yaklaşık dört yıllık bir emeğin karşılığında Alaiye Doğal Kaynak Suyumuz satışa çıktı” dedi.

“YÜZDE 50 DAHA UYGUNA SATILACAK”

“Antalya'da iki tane su üretim tesisi vardı, şu anda da Alanya Belediyesi'nin öz malı olan tamamen kendine ait olan bir Alaiye Doğal Kaynak Suyumuz var” diyen Başkan Yücel, Tüketilen suyun neredeyse yüzde 80’i bu şekilde. Damacanalar, cam damacanalar, plastik bardak sularımız var. Şu anda kapasitemiz saatte 30 bin adet bardak, 2 bin adet de damacana üretimini yapacak şekilde organize edildi. Türkiye'deki en iyi makinalarla, en iyi üretimi yapan fabrikaya sahip olmuş olduk. Şu anda piyasa değerinin yüzde 50 fiyatına bayilerimizde satışlara başladı. Şu anda da damacanalarımız 35 TL. Şu anda piyasada en düşük su 60-75 TL bandında” diye konuştu.

“ALANYA MARKASI, ALANYALILARIN SUYU”

Alaiye Doğal Kaynak Su markasının Alanya’nın bir değeri olduğunu ifade eden Başkan Yücel, “Amacımız halka en sağlıklı, en kaliteli ve en leziz aroması olan suyumuzu vatandaşlarımızla buluşturmak ve hizmet etmek. Çünkü içinde bulunduğumuz ekonomik şartlarda özellikle de dar gelirli vatandaşlarımıza destek olmak istiyoruz. Tüm ailelere bu suyu kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü Alanya'nın bir markası. Alanya Belediyesi, vatandaşın belediyesi, bu su da vatandaşımızın suyu. Bu suyun hem Alanya'mıza hem de bölgemize, ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

“AMACIMIZ TÜM EVLERE ULAŞMAK”

“Bugün yaklaşık maliyeti 2,5 milyon doların üzerinde bir proje. Bizlerin amacımız ilk etapta tüm Alanya'daki tüm evlere ulaşmak. Ondan sonra Antalya, Akdeniz'e ve hatta ihracat yapabilmek. Bunu bayilik usulü ile sadece Alanya’ya değil Alanya'nın dışına bile pazarlayabileceğiz. Çünkü yan parseller de, fabrikası da belediyenin. Her sermayesi, tek kuruşuna kadar Alanya Belediyesi'nin. Yan taraftaki parsellerimizle büyüttükten sonra bir gün göreceksiniz ki Türkiye'deki sayılı su fabrikalarından biri olacak” dedi.

“HER PROJEMİZ GİBİ BUNU DA BÜYÜTECEĞİZ”

Hayata geçirdiği her projeyi katlayarak büyüttüklerini söyleyen Başkan Yücel, “Biz göreve başladığımız zaman Alanya'da Halk Ekmek üretim sayısı bin ile bin 500 arasıydı. Şu anda 40 bin civarında. Antalya Büyükşehir’in tüm Antalya için üretimi 40 bini geçmiyor. Bunu da söylemek isterim. Biz bugüne kadar hep halk odaklı çalıştık. Bundan sonra da hep halk odaklı çalışacağız. Kendi öz sermayemiz ile kurduğumuz Alanya Beton da piyasaya girdiği zaman beton fiyatlarının düşmesini sağladı. Alanya'daki beton fiyatları neredeyse yüzde 20-25 oranında çevre ilçelerden daha ucuz durumda. Hem ekmekte, hem suda, hem de betonda Alanya Belediyesi olarak ‘Burada da varız’ diyoruz. Çünkü su ve ekmek en büyük hazinemizdir. Bizim her zaman üretim konusunda önümüz açık. Üretken belediyecilik anlayışını benimsedik” diye konuştu.

“BU TESİSE SAHİP ÇIKALIM”

Basın mensuplarından tesisin büyümesi ve gelişmesi adına destek beklediklerini söyleyen Başkan Yücel, “Alanya halkının özellikle bu suya sahip çıkmasını istiyorum. İnsanlara daha düşük maliyetlerle, daha ucuz ve kaliteli içme suyu olanağını sağlayacağız. Onun için sizlerden bu suya sahip çıkmanızı, bizlere yardımcı olmanızı istiyoruz. Çünkü bu su sizin malınız. Biz sadece sizin malınızın şekillenmesine, büyümesine ve insanlara sağlıklı bir şekilde ulaşmasına vesile oluyoruz. Yani buna da sahip çıkmanızı isterim. Çünkü Alanya Belediyesi herkesin belediyesi. Tüm vatandaşlarımızı 444 02 78 No’lu hattan abone olmaya, piyasanın yüzde 50 fiyatına su içmeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.