Cumhur İttifakı ortaklarından Yeniden Refah Partisi Alanya İlçe Başkanı Hasan Çapun, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı’yı makamında ziyaret etti. Ziyarette Başkan Çapun, Başkan Tavlı’ya görevinde başarılar dileyerek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Ziyaret ile ilgili Yeniden Refaah Partisi’nden şu açıklama yapıldı:

‘’Yeniden Refah Partisi yönetimi olarak,

İlçe Başkanımız Hasan Çapun önderliğinde Cumhur İttifakı ortağımız Alanya AK Parti İlçe Başkanı olarak atanan Mehmet Şarani Tavlı Başkana, yeni görevinde başarılar diledik.

Göstermiş oldukları samimi ve sıcak ev sahipliği nedeniyle Sayın Tavlı ve Yönetimine teşekkür ederiz.’’