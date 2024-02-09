Batı Akdeniz Muhtarlar Federasyonu Başkanı Nazif Alp ve Antalya Muhtarlar Dernek Başkanı Süleyman Kabaağaç ile bir araya gelen Başkan Muhittin Böcek, Türkiye Muhtarlar Derneği Antalya Şube Başkanı Mustafa Yılmaz’ı da ziyaret etti. Ziyarete Döşemealtı Muhtarlar Dernek Başkanı Alkan Altun, Korkuteli Dernek Başkanı Osman Karasucu, Manavgat Muhtarlar Dernek Başkanı Tahsin Yılmaz, Serik Muhtarlar Dernek Başkanı Mustafa Barçın ve Muratpaşa Muhtarlar Dernek Başkanı Ahmet Akcan da katıldı.



913 mahalle muhtarımızla çalıştık

25 yıllık başarı hikayesinin sonucunda son 5 yılda da Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Gazipaşa’dan Kaş’a 913 mahalle muhtarıyla çalışma şansı bulduğunu söyleyen Başkan Muhittin Böcek, görev süresi boyunca muhtarlarla uyumlu bir çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi. İlçeleri ziyaret ederek muhtarlarla bir araya geldiğini, onların talep ve isteklerini dinlediğini söyleyen Başkan Böcek, “Muhtarlarımızla beraber bir dönem daha Gazipaşa’dan Kaş’a 913 mahallemizde hizmet etmek boynumun borcudur” dedi.



Yaptığı çalışmaları anlattı

5 yıllık görev süresi boyunca yaptığı çalışmaları anlatan Başkan Böcek, Antalya’nın en önemli sektörleri olan turizm ve tarımı öncelikli tutarak pek çok çalışmaya imza attıklarını belirtti. Başkan Böcek, “İlçe belediyelerimiz ve turizmcilerimizle Turizm Birliği’ni kurduk.

Antalya’mıza 16 milyon yabancı, 10 milyon da yurdum insanı turist olarak geliyor ancak biz 2 milyon 688 bin nüfusa göre gelen bütçeyle hizmet ettik. Bütçesine göre en borçlu belediyeyi devraldık. Çalışanlarımızın maaşlarını bir gün bile geciktirmedik. Günü geçmiş kurumsal borcumuz yoktur” diye konuştu.



130 milyon euro borç ödedik

2007-2019 arası 58 milyon Euro borç ödenmişken, son 5 yılda ödedikleri borç miktarının 130 milyon Euro olduğunun altını çizen Başkan Böcek şunları söyledi: “Yarım kalan ve kamu yararı olan bütün projeleri tamamlıyoruz. Doğu Garajı Projesi içinde yer alan Nekropol alanını tamamladık. Bakanlıkla anlaşıp orayı müze olarak açtık. Yanında yıllardır kanayan bir yara olan Doğu Garajı vardı. Orada yanlışlar vardı ama bitirmemiz gerekiyordu bitirdik. Otogar-Üniversite- Devlet Hastanesi-Müze raylı sistem hattını 1,5 yıl içinde tamamladık ve halkımızın hizmetine sunduk.”



Yerelden kalkınmaya destek

Yerelden Kalkınma hamlesiyle tarıma da büyük önem ve destek verdiklerini söyleyen Başkan Muhitin Böcek, “Halk Süt Projesini başlattık. Çocuklarımıza ayda 8 litre süt gönderiyoruz. O sütü Toroslarda hayvancılıkla uğraşan vatandaşımızdan alıyoruz” dedi.

Göreve geldiklerinde inşaatı durmuş olan eski Belediye binasının da içinde bulunduğu alanı Karaalioğlu Kent Yaşam Parkı olarak tamamlayıp, halka açtıklarını belirten Başkan Böcek, kent hafızasının önemli simgelerinden Kapalı Spor Salonu ile ilgili de açıklama yaptı. Başkan Böcek, “Kapalı Spor Salonu ile ilgili geçenlerde siyaset yapılmış. Böyle ucuz günü birlik siyaset yapmayacağımı herkes bilir. Orası Müze olarak kaldı. Adını değiştirdik, Atatürk Kapalı Spor Salonu yaptık. Mevzuatlardan dolayı bu haliyle duruyor” ifadelerini kullandı.

Başkan Muhittin Böcek, yarım kalan bir diğer proje olan Sedir Spor Kompleksi’ni bitirip, Cumhuriyetin 100. Yılı anısına sporcuların kullanımına açtıklarını kaydetti.

Pandemi, Manavgat yangını, 6 Şubat depremleri başta olmak üzere pek çok olumsuzluk yaşandığını söyleyen Başkan Böcek şunları ifade etti: “Muhtarlarımızla, halkımızla hep beraber olduk. Tüm bu yaşananlara rağmen hiçbir bahaneye sığınmadan çalışma arkadaşlarım dediğim siz muhtarlarımızla beraber bütün köylü, çiftçi kardeşlerimize elimizden gelen desteği verdik. Elimizden gelen yardımları yapmaya da devam ediyoruz. Aynı kararlılık ve azimle 5 yıl daha sizlerin ve Antalya halkının desteği ile beraber olup devam edeceğiz.”

Antalya Muhtarlar Dernek Başkanı Süleyman Kabaağaç da Başkan Muhittin Böcek’e ziyareti için teşekkür etti. “İktidarlar imkanlar gelip geçicidir, yapılan hizmetler kalıcıdır” diyen Başkan Kabaağaç, “Biz sizin yaptığınız hizmetlerle övünüyoruz. Bu kadar zorluk ve pandemide yaşanan sıkıntılar, ekonomik sıkıntılar olmasına rağmen birçok zorluğu başarıyla tamamladınız. Önümüzdeki süreçte de tekrardan başkan adayısınız ve gönlümüz sizden yana. Bu ekonomik şartlarda vatandaşın aldığı Halk Ekmek’i ekmeği 4.5 TL’den tutan, işçilerinize yüzde 80 en fazla zam veren Büyükşehir Belediye Başkanı olarak elinizdeki imkanlar doğrultusunda yaptığınız çalışmalarınızı dikkatle izlemekteyiz. Bunları da takdirle karşılıyoruz. İnşallah önümüzdeki süreç içerisinde de bunların devamı gelecek ve daha da güzel şeyler yapacaksınız” ifadelerini kullandı.

Batı Akdeniz Muhtarlar Federasyonu Başkanı ve Antalya Muratpaşa Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp şunları dile getirdi: “Yaptığınız projelerle biz övünüyoruz. Bunun ötesinde de aynı zamanda muhtarlarımızın sayesinde ziraat odası başkanıyım. Başkanımızın çiftçiye yapmış olduğu büyük hizmetlere bakmak lazım. 170 bin çiftçimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum. Hayvancılıkta içme suyu bedelini 50 tona kadar 1 TL olarak belirledi. Son zamanlarda yem desteği yapıyorsunuz. Kooperatiflerimiz elektrik faturalarını ödeyemez hale gelmişti. Sulama suyu için kooperatiflere enerjiyi ücretsiz veriyorsunuz. Bunun yanında damla ve kapalı devre sulama sistemleri kurdunuz. Hibe ettiğiniz katma değeri yüksek olan Antep fıstığı fidanları büyüdü şu anda fıstık vermeye başladı. Tarıma yaptığınız hizmet hakka hizmettir, bunu iyi bilmek lazım. Eli nasırlı çiftçiyi tarlada tutmamız gerek”.

Kaynak: İHA