Alanya Kestel Mahallesinde bulunan Balım Kreş'te, minik öğrenciler özel günlerde ve milli bayramlarda birbirinden renkli etkinlikler düzenlemeye devam ediyorlar. Minik öğrenciler 100. yılını kutladığımız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı da büyük bir coşkuyla karşıladı. Etkinlikler kapsamında miniklerin her yaş grubunda farklı gösteriler sergilendi. Öğretmenleri ile bu özel gün için muhteşem gösteriler hazırlayan öğrenciler, kreşin bahçesinde bu anlamlı güne özel giydikleri kırmızı beyaz kıyafetleri ile gösterilerini büyük bir mutluluk ile gerçekleştirdiler.

Kırmızı beyaza bürünen minikler hafta boyunca süren 100. yıl kutlamasıyla Cumhuriyet'in coşkusunu doyasıya yaşadı.