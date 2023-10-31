Atatürk Kültür Merkezi’nde 9 aylık turizm verilerini değerlendiren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 1618 sayılı Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Yasasını değiştireceklerini açıkladı.,

Ersoy konuyla ilgili olarak “1618 sayılı yasada değişikliğe gidiyoruz. Çağın gerisinde kalmış bir yasa. Bununla ilgili detaylı yasa çalışmasına başladık. İlgili kurum görüşlerini de almaya başladık. Bunu da en kısa sürede Meclis’e göndererek yasalaşmasını sağlayacağız.” diye konuştu.

Bakan Ersoy, söz konusu yasal düzenlemenin daha önce TÜRSAB ile hazırlana taslak üzerinden mi yapıldığı, yoksa sıfırdan bir çalışma mı yapıldığı sorusuna ise “O taslak TÜRSAB tarafından hazırlanmıştı ve sadece TÜRSAB’ın görüşlerini yansıtıyordu. Biz sektörün tüm taleplerini göz önüne alarak yeni bir yasa tasarısı hazırladık.” dedi.

KAYNAK: Turizm Güncel