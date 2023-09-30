Son dönemde sayıları giderek artan ve otellerdeki geceleme sayılarını düşürdüğü ifade edilen günlük kiralık evlerle ilgili yeni bir yasal düzenleme yapılacağı açıklandı.

Gazeteci Candaş Tolga Işık ile görüşen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ekim ayında günlük kiralık evlerle ilgili düzenleme getirileceği bilgisini verdi.

Işık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, “Az önce Bakan Mehmet Nuri Ersoy ile konuştum, ‘Ekim’de Airbnb’ler için yasal düzenleme geliyor. Artık her isteyen evini Airbnb olarak kullandıramayacak. Dünyadaki uygulama nasılsa bizde de o şekilde olacak.’ dedi.” ifadelerini kullandı.

KAYNAK: Turizm Güncel